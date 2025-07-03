Улан-удэнцы все меньше звонят в колл-центр соцзащиты города. В июне поступило чуть более тысячи звонков.

- В июне в колл-центр управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ (тел.573-900, 571-600) поступило 1042 звонка, что в 1,3 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом за 2024 г. (июне 2024г. - 1416 звонков), - сообщили в администрации города.

Чаще всего жители города в колл-центр по вопросам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки семьям с детьми, социальной стипендии, оздоровления в реабилитационных учреждениях и многое другое.

В районах республики проведено 37 выездных приема граждан, принято 158 человек.

Фото: loon.site