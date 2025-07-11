Более 200 семей из Бурятии зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное» (возрастное ограничение 0+). Главный приз конкурса – 5 миллионов рублей.

В этом году конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья». На сайте конкурса этосемейное.рф уже зарегистрировалось более 600 человек из Бурятии – это более 200 семей. Желающие еще могут принять участие в конкурсе, отправив заявку до 14 сентября.

Главный приз – 5 миллионов рублей.

Напомним, в первом сезоне Бурятию представили 592 семьи – более трёх тысяч участников. Среди них победители – семья Китаевых и Хозеевых из Улан-Удэ. Семье вручены сертификаты на улучшение или приобретение жилья в размере 5 млн рублей, а также на путешествие.

Петр и Татьяна Китаевы, их дети Иван, Кирилл, Сергей и бабушка Антонида Ивановна Хозеева в ноябре прошлого года отдохнули в Сочи и вложили средства в строительство квартиры в новостройке.

– Путешествие было незабываемым. Каждый день для семей проводили познавательную программу. Особенно запомнились экологические экскурсии, сад-музей «Древо Дружбы», чайная плантация и много других интересных мест. Наш старший сын Иван поступил на «бюджет» в Финансовый университет при Правительстве России. Участие в конкурсе еще сильнее сплотило нашу семью, для всех нас то время стало одним из самых счастливых в жизни. Поэтому, земляки, участвуйте в конкурсе «Это у нас семейное», с гордостью представляйте нашу Бурятию и, конечно, выигрывайте, – сказала Татьяна Китаева.

По решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

– В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса «Это у нас семейное», больше нигде не бывает. Самая большая радость – видеть счастливые лица детей. Каждый своим примером показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви – это важнее призов и заданий, – отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России.

Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Возрастное ограничение 0+





Фото: loon.site