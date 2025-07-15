Маленький ворон попросил помощи у жителей Улан-Удэ

Сегодня в Улан-Удэ с утра случилось маленькое чудо. Птенец ворона прилетел к жителям одного из домов в 101 квартале и попросил о помощи. У него на лапке была веревка, которую он никак не мог снять.

- Утром в 6:30 мы услышали стук. Оказалось, за окном на подоконнике сидит птенец ворона и стучит в окно клювом. Открыли окно и увидели, что у нашего раннего гостя на левой лапке намотана веревка, с которой ему не удобно передвигаться. Мы приманили его и накормили арбузом. Но поймать через окно так и не получилось, - рассказывают жители одного из домов в 101 квартале.

Позавтракав, маленький ворон решил прогуляться. С крыши пристроя птенец приземлился на участке, где через минут 10 его обнаружила наша кошка и загнала его на крыльцо.

- Там-то мы его и поймали. Отрезали веревку и выпустили его на место первой нашей встречи. Перелетев через столб забора, он пару раз громко каркнул (наверное, поблагодарил за всё) и продолжил свой путь по 101 кварталу, - добавили неравнодушные жители.

Фото: скриншот видео, предоставлено подписчиками тг-канала «Номер один»