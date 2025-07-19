Общество 19.07.2025 в 15:10

Уникальная местность Бурятии начала восстанавливаться

С 2018 года она получила особый охранный статус
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Текст: Татьяна Жамсуева
Уникальная местность Бурятии начала восстанавливаться
фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

Мягкая Карга – живописная территория берега Баргузинского залива, расположенная на Чивыркуйском перешейке и протянувшаяся более чем на 20 километров. Из-за природной красоты и уникальному ландшафту, эта местность привлекает большое количество посетителей. Для сохранения уникальной экосистемы и предотвращения негативного воздействия человеческой активности, с 2018 года она частично получила особый охранный статус под названием «участок покоя». Здесь введены строгие правила посещения: въезд транспорта строго запрещён, установлены шлагбаумы и предупреждающие знаки. 

В июле 2025 года, недалеко от участка покоя, в кемпинговой зоне Мягкой Карги прошли эколого-ботанические исследования, направленные на изучение воздействия человеческой деятельности на состояние растительности. Они позволят выявить изменения в составе флоры и определить меры по её сохранению и восстановлению. 

- В качестве территории сравнения был принят прилегающий участок покоя, где также были проведены исследования на модельных площадках. Результаты позволяют говорить о том, что на нём, со времени его создания в 2018 году, произошли существенные положительные изменения в растительном покрове. Существовавшие до этого многочисленные нарушения в составе и структуре растительных сообществ, вызванные вытаптыванием и перемещением транспортных средств, к настоящему времени практически не заметны. Растительные сообщества характеризуются полным доминированием представителей естественной флоры, отсутствием (либо единичным присутствием) заносных видов растений, закономерной горизонтальной и вертикальной структурой, связанной только с естественными экологическими факторами (увлажнение, ветровой режим, освещение), а не с антропогенным воздействием. Это позволяет считать, что введение ФГБУ «Заповедное Подлеморье» ограничений для рекреации путём создания участка покоя на современном этапе динамики экосистем Чивыркуйского перешейка было справедливым и полностью оправдалось, – отметил доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Олег Аненхонов.

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