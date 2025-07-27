В Бурятии появится тропа здоровья к водопаду

В Бурятии инвестор начал обустройство тропы здоровья к Элысунскому водопаду. Работы идут при поддержке минтуризма республики и администрации Курумканского района.

- Этот аршан издавна известен своими лечебными свойствами. Умиротворяющая атмосфера первозданной природы, домики для отдыхающих, благоустроенный санитарный узел, приветливый персонал - все располагает к отдыху. Водопад стал настоящим открытием для туристов. Уверен, что все, кто посетит Элысунский водопад, получат незабываемые впечатления, - написал в своем ТГ-канале министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Фото: Алдар Доржиев