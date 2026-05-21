В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей

В Иркутске вынесен приговор заместителю руководителя одной из компаний-подрядчиков по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей при реконструкции объектов Восточно-Сибирской железной дороги.Расследование установило, что 54-летний москвич, занимавший должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса в компании «ТЮС Байкал», представлял в структурные подразделения РЖД документы с ложными и завышенными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По данным портала «Чита.ru», в схеме также участвовали сотрудники РЖД, которые фальсифицировали документы о выполнении и приемке работ, при этом фактически работы не проводились. Общий ущерб, нанесенный железным дорогам, составил почти 1,5 миллиарда рублей.Всего по делу установлены шесть фигурантов: трое руководителей подрядных организаций и трое сотрудников РЖД. Сам 54-летний москвич приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Приговоры троим его соучастникам были вынесены в декабре 2023 года, сроки их заключения варьируются от 3 до 12 лет с выплатой штрафов от 500 тысяч рублей до 30,5 миллиона рублей. В отношении еще одного подсудимого производство по уголовному делу было прекращено в связи с его смертью. Компания «ТЮС Байкал», где работал осужденный, в настоящее время находится в процессе банкротства.Фото: Номер один