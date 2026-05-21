Общество 21.05.2026 в 11:26

В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей

Фигурант отделался семилетним уголовным сроком
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
В Иркутске вынесен приговор заместителю руководителя одной из компаний-подрядчиков по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей при реконструкции объектов Восточно-Сибирской железной дороги.

Расследование установило, что 54-летний москвич, занимавший должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса в компании «ТЮС Байкал», представлял в структурные подразделения РЖД документы с ложными и завышенными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным портала «Чита.ru», в схеме также участвовали сотрудники РЖД, которые фальсифицировали документы о выполнении и приемке работ, при этом фактически работы не проводились. Общий ущерб, нанесенный железным дорогам, составил почти 1,5 миллиарда рублей.

Всего по делу установлены шесть фигурантов: трое руководителей подрядных организаций и трое сотрудников РЖД. Сам 54-летний москвич приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Приговоры троим его соучастникам были вынесены в декабре 2023 года, сроки их заключения варьируются от 3 до 12 лет с выплатой штрафов от 500 тысяч рублей до 30,5 миллиона рублей. В отношении еще одного подсудимого производство по уголовному делу было прекращено в связи с его смертью. Компания «ТЮС Байкал», где работал осужденный, в настоящее время находится в процессе банкротства.

Фото: Номер один

Все новости

Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
21.05.2026 в 11:23
«Избили и бросили умирать на дороге»
21.05.2026 в 11:18
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
21.05.2026 в 10:59
Мэр Улан-Удэ поздравил тосовцев с праздником
21.05.2026 в 10:49
Проблему выбоин на дорогах Улан-Удэ решили с помощью бетонных плит
21.05.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
О жизненном пути местной долгожительницы рассказали в минсоцзащиты
21.05.2026 в 11:42
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
Однако согласование проекта  упёрлось в определение цены поставляемого газа
21.05.2026 в 11:29
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
Мужчина из Северобайкальска обокрал своего соседа
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
Окончательные работы провели ночью
21.05.2026 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru