Происшествия 21.05.2026 в 11:23

Участник СВО ударил собутыльника ножницами

В колонию направился мужчина, приревновавший сожительницу к своему приятелю
A- A+
Текст: Иван Иванов
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
В Забайкальском крае 51-летний житель поселка Вершино-Дарасунский признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Инцидент произошел во время распития спиртного в доме мужчины.

Осужденный приревновал свою сожительницу к находившемуся вместе с ними знакомому и ударил его маникюрными ножницами в грудь. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Забайкалья, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Тунгокоченский районный суд первоначально назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе участие осужденного в специальной военной операции и наличие государственных наград.

Прокурор Тунгокоченского района обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно мягким. Забайкальский краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и изменил наказание на реальное лишение свободы сроком три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: Номер один

Все новости

Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
21.05.2026 в 11:23
«Избили и бросили умирать на дороге»
21.05.2026 в 11:18
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
21.05.2026 в 10:59
Мэр Улан-Удэ поздравил тосовцев с праздником
21.05.2026 в 10:49
Проблему выбоин на дорогах Улан-Удэ решили с помощью бетонных плит
21.05.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
Роллердром, построенный в Онохое за 3,5 млн рублей, снесли уже через год
21.05.2026 в 11:41
«Избили и бросили умирать на дороге»
Суд не смягчил приговор экс-полицейским за убийство парня в Яркуле
21.05.2026 в 11:18
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
Задержаны судоводитель и владелец перевернувшегося судна
21.05.2026 в 09:23
В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне
С ним сражаются десятки человек и единиц спецтехники
21.05.2026 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru