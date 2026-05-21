Участник СВО ударил собутыльника ножницами

В Забайкальском крае 51-летний житель поселка Вершино-Дарасунский признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Инцидент произошел во время распития спиртного в доме мужчины.Осужденный приревновал свою сожительницу к находившемуся вместе с ними знакомому и ударил его маникюрными ножницами в грудь. Как сообщается в telegram-канале прокуратуры Забайкалья, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.Тунгокоченский районный суд первоначально назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе участие осужденного в специальной военной операции и наличие государственных наград.Прокурор Тунгокоченского района обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно мягким. Забайкальский краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и изменил наказание на реальное лишение свободы сроком три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: Номер один