В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти

Происшествия 21.05.2026 в 11:41

Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении бывшего главы поселка Онохой Евгения Сорокина. Его обвиняли в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело на бывшего главу возбудили из-за роллердрома. Его в Онохое начали строить в 2020 году в рамках муниципальной программы по формированию комфортной среды. Контракт на возведение объекта выиграло ООО «Промстройсервис». Стоимость работ составила почти 3,5 млн рублей.

Роллердром построили в том же году рядом с Домом культуры. Осмотрев объект, Евгений Сорокин распорядился подписать акты приемки выполненных работ, после чего фирме перечислили из бюджета всю причитающуюся сумму. В сентябре роллердром был торжественно открыт при участии главы поселка, местных депутатов и общественности. 

Однако почти сразу на объекте обнаружились недостатки. Проведенная затем экспертиза показала, что фактически подрядчик выполнил работы на сумму около 2,8 млн рублей, использовав более дешевые материалы. То есть, порядка 700 тысяч ему просто переплатили. Но это оказалось только частью проблемы.

Как выяснилось, роллердром был построен с серьезными нарушением требований безопасности. Чтобы дети на получали там травмы, объект пришлось закрыть. А затем его и вовсе демонтировали из-за невозможности эксплуатации. Таким образом, 3,4 млн бюджетных рублей вылетели в трубу.

На суде Евгений Сорокин частично признал вину. Он заявил, что «допустил халатность, доверившись подрядчикам и тем бумагам, которые они ему предоставляли». 

Рассмотрев материалы дела, Фемида признала экс-главу виновным.

«Действия подсудимого Сорокина привели к подрыву авторитета замещаемой им должности главы администрации, способствовали формированию у населения негативного отношения к институтам государственной власти в целом и органам местного самоуправления, подорвали уважение к закону и необходимости его безусловного соблюдения. Его действия поставили под сомнение способность органов местного самоуправления выполнять возложенные на них задачи исходя из интересов населения, а также причинили ущерб бюджету муниципального образования», - констатировал суд.

Поскольку Евгений Сорокин полностью возместил причиненный ущерб, наказывать строго его не стали. По итогам рассмотрения дела суд назначил ему штраф в размере 240 тысяч рублей, предоставив рассрочку для его уплаты в течение 12 месяцев. Обжаловать вынесенный приговор никто не стал.
