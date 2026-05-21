По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»

Россия и Китай достигли принципиального согласия по ключевым параметрам проекта газопровода «Сила Сибири-2», однако конкретные сроки его реализации остаются неопределенными, - сообщает «РБК». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основные положения, касающиеся маршрута и технических аспектов строительства, согласованы.Тем не менее, детали сроков реализации проекта носят коммерческий характер и пока не разглашаются. Переговоры между лидерами России и Китая, прошедшие в Пекине, были охарактеризованы как позитивные. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил достижение договоренностей в энергетической сфере, не вдаваясь в подробности. Проект «Сила Сибири-2» предполагает строительство магистрального газопровода, который свяжет месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Бурятии и Монголии.Планируемая мощность газопровода составит до 50 миллиардов кубических метров газа в год. Проектирование объекта началось в сентябре 2020 года, протяженность магистрали оценивается примерно в 6,7 тысяч километров. Несмотря на достигнутый прогресс, возникают сомнения относительно окончательного согласования проекта.По информации источников, Китай стремится к цене на газ, сопоставимой с уровнем внутреннего российского рынка, который значительно ниже текущих европейских котировок и цены, по которой Китай уже закупает российский газ. Кроме того, существует мнение, что Китай может не желать брать на себя долгосрочные обязательства по закупкам газа, учитывая стремительное развитие возобновляемой энергетики и наличие собственных запасов угля, а также замедление экономического роста.Ранее, в сентябре прошлого года, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Китая не последовало, как и не было объявлений о соглашениях по цене.Фото: нейросеть