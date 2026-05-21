Общество 21.05.2026 в 11:29

По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»

Однако согласование проекта  упёрлось в определение цены поставляемого газа
A- A+
Текст: Иван Иванов
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
Россия и Китай достигли принципиального согласия по ключевым параметрам проекта газопровода «Сила Сибири-2», однако конкретные сроки его реализации остаются неопределенными, - сообщает «РБК». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основные положения, касающиеся маршрута и технических аспектов строительства, согласованы.

Тем не менее, детали сроков реализации проекта носят коммерческий характер и пока не разглашаются. Переговоры между лидерами России и Китая, прошедшие в Пекине, были охарактеризованы как позитивные. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил достижение договоренностей в энергетической сфере, не вдаваясь в подробности. Проект «Сила Сибири-2» предполагает строительство магистрального газопровода, который свяжет месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Бурятии и Монголии.

Планируемая мощность газопровода составит до 50 миллиардов кубических метров газа в год. Проектирование объекта началось в сентябре 2020 года, протяженность магистрали оценивается примерно в 6,7 тысяч километров. Несмотря на достигнутый прогресс, возникают сомнения относительно окончательного согласования проекта.

По информации источников, Китай стремится к цене на газ, сопоставимой с уровнем внутреннего российского рынка, который значительно ниже текущих европейских котировок и цены, по которой Китай уже закупает российский газ. Кроме того, существует мнение, что Китай может не желать брать на себя долгосрочные обязательства по закупкам газа, учитывая стремительное развитие возобновляемой энергетики и наличие собственных запасов угля, а также замедление экономического роста.

Ранее, в сентябре прошлого года, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Китая не последовало, как и не было объявлений о соглашениях по цене.

Фото: нейросеть

Все новости

Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
21.05.2026 в 11:23
«Избили и бросили умирать на дороге»
21.05.2026 в 11:18
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
21.05.2026 в 10:59
Мэр Улан-Удэ поздравил тосовцев с праздником
21.05.2026 в 10:49
Проблему выбоин на дорогах Улан-Удэ решили с помощью бетонных плит
21.05.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
О жизненном пути местной долгожительницы рассказали в минсоцзащиты
21.05.2026 в 11:42
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
Фигурант отделался семилетним уголовным сроком
21.05.2026 в 11:26
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
Мужчина из Северобайкальска обокрал своего соседа
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
Окончательные работы провели ночью
21.05.2026 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru