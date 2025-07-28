Добровольное страхование жизни: стоит ли на него тратить деньги

Страхование жизни – один из наиболее востребованных страховых продуктов в мире. Однако его назначение и механизм использования понимают по-прежнему не все. Эксперты проекта Минфина России «Мои финансы» рассказали, какие виды полисов существуют и в чем их реальная польза для человека.

Что такое страхование жизни

Добровольное страхование жизни – это выплата денег по страховке человека в ситуациях, связанных с его жизнью или здоровьем. Понятно, что страховой полис не спасет физически в случае наступления смерти из-за внезапного ЧП (например, падение кирпича на голову). Однако выплаты позволят обеспечить семью, которая потеряла кормильца.

Смерть застрахованного традиционно считается основным страховым случаем. Но стоит учитывать, что полис часто дополняется и другими рисками: тяжелыми заболеваниями, инвалидностью и т. д. Фактически термин «страхование жизни» охватывает целую линейку продуктов, включая защиту от потери работы или накопление пенсии.

Механизм страхования жизни в целом универсален: человек заключает со страховой компанией договор – покупает полис. Если страховой случай наступил, клиент (или его родственники) получает страховые выплаты. Договор может покрывать смерть, травмы, несчастные случаи, профессиональные заболевания или инвалидность.

Фото: loon.site