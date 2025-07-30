Общество 30.07.2025 в 15:44

«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»

Глава Бурятии открыл отремонтированный участок дороги в Закаменском районе
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Текст: Андрей Константинов
«10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога»
29 июля в рамках рабочей поездки в Закаменский район глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в торжественной церемонии открытия участка дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией (250-260 км). Капитальный ремонт дороги провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, ресурсоемкий и важный объект начали ремонтировать в прошлом году. Работы выполнял подрядчик «Капитал Инвест», их стоимость составила свыше 567 млн рублей.


Дорога имеет важное социальное значение для района и республики.

- Это единственная дорога, которая связывает Закаменский район со столицей и центрами. Без дороги экономики нет. По этой дороге приходят все грузы, снабжение всех магазинов, строящихся объектов, соцобъектов, то есть любые формы движения жизни. Поэтому для нас это большое событие. Старшее поколение у нас даже шутит: «Как хорошо, что нам удалось застать это в жизни!», так давно мы её ждали, - рассказал глава Закаменского района Сергей Гонжитов.


Отремонтированный участок вошёл в перечень объектов, обновляемых на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Поздравляю еще с одним участком дороги: 10 километров, полмиллиарда рублей цена. Такая недешевая дорога. Но зато надолго и качественно. Это президентский нацпроект, начинался как «Безопасные и качественные дороги» и сейчас продолжается. За последние годы мы в республике более 2000 километров дорог сделали - в целом и федеральных, и региональных, и местных. Мосты строим. Все для того, чтобы жизнь была лучше. Ездить было удобнее быстрее комфортнее. Чтобы даже самый далекий район становился ближе, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Как уточнили в пресс-службе правительства, в Бурятии с 2017 года после реконструкции и ремонта введено в эксплуатацию 2148 км дорог и 117 мостов на общую сумму более 90 млрд рублей. В 2025 году на федеральные, региональные и местные дороги республики планируется направить 17,4 млрд. рублей. За счет этих средств будет приведено в нормативное состояние 196 км автомобильных дорог и 42 моста.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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ремонт дороги

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