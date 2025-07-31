Жители Бурятии возмущаются сервисом и ценами гостевых домов на Байкале

Жители республики, выбирающие отдых на Байкале, зачастую в нем разочаровываются. Туристы заезжают в гостевые дома и турбазы, надеясь на чистоту, уют и комфорт, но получают необустроенное жилье из наспех сколоченных ДСП, грязное постельное белье и невкусную еду. Своими злоключениями наши земляки делятся в соцсетях.

«Хочу оставить отзыв о турбазе в Гремячинске. На выходных мы решили отдохнуть семьей, забронировали два номера, один благоустроенный за 1500 с человека и один не благоустроенный за 1 300 с чел. Приехали и увидели полнейший бардак на территории: убитая мангальная зона, если можно ее так назвать. Пара мангалов, три стола на улице, ни мойки, ни лавочек - ничего! Туалет - это вообще что то с чем-то! Грязь, антисанитария кругом!

Посуды никакой не представляют, хотя изначально спросила все ли есть, ответили, что все есть.

Пришлось ехать в магазин и покупать одноразовую посуду. Ну это ладно, в домике всё убогое, стены из голого ДСП, матрасы и подушки старые! Мебель, видимо, с мусорки собирали, а тюль на окне не белого, а темно-серого цвета.

В столовой кормят ужасно, после приема пищи три дня все дружно маялись животами.

Совет всем, кто собирается останавливаться там, 10 раз подумайте», - предостерегает автор поста возможных гостей турбазы. Также автор приложил фотографии, наглядно доказывающие причины его недовольства.

В комментариях к посту жители республики разделяют негодование автора и утверждают, что в Крыму отдых обходится дешевле, чем в Бурятии и сервис куда лучше.

«На Байкале цены загнули такие что простым смертным скоро такой отдых будет не по карману», «Позор Бурятии, ещё о каком-то туризме рассуждаем», «Какая-то заброшка, бомжатник», «Сейчас вообще многие не заморачиваются на внутренней отделке номеров. Так ещё выставляют это как преимущество: запах свежего дерева - ароматерапия».

«В Крыму благоустроенная двухкомнатная квартира за 2000 руб./сутки. Даже и сравнивать не хочется», «В прошлом году в Крыму отдыхали за 700 рублей в сутки с душем, туалетом в номере и кондиционером, пять минут до моря», «В прошлом году в Сочи отдыхали. 850 р сутки за троих, до моря 10 мин ходьбы. Вид с комнаты на море, туалет, душ теплый и уличный, мангальная зона бесплатно, хоть каждый день там сиди. Дешевле за 6000 км съездить отдохнуть, чем за 500 км».

«Я вот тоже поражаюсь ценам на наших базах. Отдыхали в Сочи, двухкомнатный номер на пятерых со всеми удобствами стоит меньше 4000 в сутки, до моря пять минут ходьбы. А здесь халупа с туалетом на улице 1500 с человека…».





Фото: "Номер один"