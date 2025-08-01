Жителей Бурятии призвали не ждать выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за продолжающегося поэтапного повышения пенсионного возраста. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, с 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, и выход на пенсию будет происходить только в чётные годы — 2024, 2026 и 2028. Это касается женщин 1966–1968 годов рождения и мужчин 1961–1963 годов рождения.

«Федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года определен период перехода на новый пенсионный возраст в России, - добавляют в «РБК». Согласно этому закону, переходный период продлится десять лет — с 2019 по 2028 год», — уточнил эксперт.

Как уточняла эксперт РАНХиГС, экономист Марина Солодовникова, в 2025 году на пенсию смогут выйти только те, у кого сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители присоединенных регионов России.

Фото: loon.site