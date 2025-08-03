Общество 03.08.2025 в 12:15

Шаманы провели защитный обряд на Байкале

На острове Ольхон они поклонились 13 покровителям

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Текст: Анастасия Величко
Шаманы провели защитный обряд на Байкале

На священном острове Ольхон, в самом сердце Байкала, прошёл традиционный летний тайлган — молебен «Арын 13 ноёд», сообщают в шаманском центре «Тэнгэри».

Это особое место для верующих и почитателей шаманской традиции: здесь, у величественного мыса Бурхан и священной скалы Шаманки, по древнему преданию собираются Великие Тринадцать Северных Ноёнов – небесные покровители Прибайкальского региона.

- Шаманы из разных уголков России и зарубежья собрались, чтобы совершить молебен — духовное обращение к Высшим Силам. Каждый из них возносил молитвы с просьбой о благополучии, здоровье, мире и процветании всех народов, - отмечают в «Тэнгери».

Для божеств были принесены дары — берёзовая роща и жертвенный баран. На зов шаманов откликнулись онгоны — духи предков и родов, а также могущественные Тэнгрины, небесные божества. Особым знамением стало появление орла, облетевшего место проведения молебна. Это символ одобрения небес, принявших под свою защиту всех присутствующих.

Тайлган, прошедший в соответствии с вековыми канонами, стал не только важным духовным событием, но и живым проявлением бережного отношения к культуре и традициям бурятского народа. Он напоминает нам о необходимости сохранять связь с корнями и чтить предков.


Фото: "Тэнгери"

Теги
шаманы Байкал обряд ольхон

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