Сроки выплаты зарплаты

Разберем важные моменты
Сроки выплаты зарплаты
Вопрос: «Сколько раз в месяц работодатель обязан выплачивать зарплату?»

Егор М.

Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Это требование Трудового кодекса РФ.

Как рассчитывается первая часть зарплаты? Расчет производится пропорционально отработанному времени с учетом оклада, а также иных выплат, предусмотренных трудовым договором, не зависящих от итогов работы за месяц.

В какие сроки выплачиваются обе части зарплаты? Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливаются организацией самостоятельно.

Общие правила:

- Между каждой выплатой зарплаты не должно быть более 15 дней;

- каждая часть зарплаты должна быть выплачена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Пример правильного графика выплаты заработной платы:

Первая выплата - 2-е число текущего месяца (за период с 16 по 30/31 число предыдущего месяца);

Вторая выплата - 17-е число текущего месяца (за период с 1 по 15 число текущего месяца).

Важно: Выплаты можно производить и чаще (например, еженедельно), но реже — нельзя.

 

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
