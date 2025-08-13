Сроки выплаты зарплаты
Вопрос: «Сколько раз в месяц работодатель обязан выплачивать зарплату?»
Егор М.
Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Это требование Трудового кодекса РФ.
Как рассчитывается первая часть зарплаты? Расчет производится пропорционально отработанному времени с учетом оклада, а также иных выплат, предусмотренных трудовым договором, не зависящих от итогов работы за месяц.
В какие сроки выплачиваются обе части зарплаты? Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливаются организацией самостоятельно.
Общие правила:
- Между каждой выплатой зарплаты не должно быть более 15 дней;
- каждая часть зарплаты должна быть выплачена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Пример правильного графика выплаты заработной платы:
Первая выплата - 2-е число текущего месяца (за период с 16 по 30/31 число предыдущего месяца);
Вторая выплата - 17-е число текущего месяца (за период с 1 по 15 число текущего месяца).
Важно: Выплаты можно производить и чаще (например, еженедельно), но реже — нельзя.