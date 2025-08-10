В Бурятии опустели некогда популярные места отдыха на Байкале

В Бурятии в разгар туристического сезона вода на Байкале прогрелась от долгой жары, но многие гостиницы и гостевые дома оказались пустыми. Они заполняются лишь на выходные, а все остальное время простаивают. На берегах практически нет отдыхающих, если не считать редких туристов.Речь идет о нескольких курортных местах на Байкале, ранее популярных у населения республики. Но после очередного подорожания потенциальные туристы бегут от безумных цен на гостиницы, незатейливые развлечения, питание. Это базы отдыха на Култушной, Байкальском прибое, в Старом Энхалуке, Сухой и других местах.- Я оставила в этом году старые цены на койко-место — 1500 рублей, как в сезоне 2024. Но если в прошлом году турбаза в основном заполнялась начиная с конца июня, то сейчас и в июле она стоит пустая, — сетует директор частной турбазы в с. Сухая Светлана. — Куда делись туристы, не знаю.Туристы «делись куда-то» по нескольким причинам. Опустевшая турбаза — это несколько деревенских домов, обшитых сайдингом, с неказистым и дешевым ремонтом, без кондиционера и туалетом на несколько изб. Стоит такое чудо дороже, чем двухместный номер с завтраками в 4-звездочном отеле на берегу Сиамского залива в Таиланде. Так что «дешевым» такой отдых назвать трудно.Второй момент — в республике случился экономический кризис, затронувший многие отрасли экономики, прежде всего торговлю, где, как уверяют эксперты «Номер один», продажи с 2024 года упали в среднем на 20%. Все это, а также высокая инфляция на услуги и продовольствие не могло не отразиться на платежеспособности туристов. У населения просто не осталось денег на отдых.Четвертый фактор — это направление на Байкале весьма загружено. Из-за западных санкций почти все дальнобойщики России теперь ездят в Китай по трассе Р258 «Байкал», которая становится опасной для туристов в связи с нескончаемым потоком фур и перегонщиков японских и корейских авто.Еще один фактор против — незатейливый сервис и шумные компании.- Люди приезжают нормально отдохнуть от людей и ненужной информации, ощутить тишину Байкала, его величие, как тут же соседи начинают жарить шашлыки, пить пиво и петь песни. Это раздражает и утомляет, — говорит эксперт в области туристического сервиса Николай Тетерин.По его словам, разворот от больших гостиниц и турбаз «произошел еще до ковида, но сейчас он оформился окончательно. Люди либо выбирают дикий отдых в палатках, чтобы быть полностью наедине с природой, или селятся в небольших домиках с максимально возможной изоляцией от шумных и пьяных компаний».Причем фактор высоких и не всегда оправданных цен на проживание на Байкале является определяющим, полагает эксперт Николай Тетерин.- Очевидно, ключевую роль высокой стоимости проживания на турбазах Бурятии играет большой спрос среди российских туристов, вызванный ограничениями на выезд за границу, — считает экс-министр экономики, председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.По ее словам, туристы вынуждены искать альтернативу внутри страны, и Байкал становится одним из популярных направлений благодаря своей природной уникальности. Однако инфраструктура региона пока не успевает развиваться такими темпами, чтобы удовлетворить растущий спрос, что дополнительно подогревает цены.Географическое расположение турбаз вблизи Байкала также значительно увеличивает привлекательность и, соответственно, стоимость размещения. Многие туристы специально приезжают именно за уникальным опытом близости к знаменитому озеру.Качество предоставляемых услуг варьируется: существуют как бюджетные варианты с минимальным сервисом, так и премиальные глэмпинги с высоким уровнем комфорта, включающие дополнительные удобства и развлечения. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей гостей.Кроме того, как отмечает Татьяна Думнова, важную роль играют сезонные колебания спроса. Летом, в пик сезона, наблюдается наибольший приток туристов, что закономерно ведет к повышению цен. Дополнительные расходы владельцев турбаз включают повышенные затраты на электроэнергию, воду, отопление, очистные сооружения и вывоз отходов.Причем, несмотря на кажущееся разнообразие вариантов размещения, реальная конкуренция между турбазами часто оказывается ограниченной. Популярные зоны отдыха пользуются устойчивым спросом независимо от уровня цен, что позволяет владельцам сохранять высокие тарифы даже при большом количестве предложений.- Предположительно, дальнейшее ухудшение экономической ситуации может привести к снижению загрузки турбаз на Байкале и постепенному падению цен, - отмечает Татьяна Думнова.Геополитические изменения, если они произойдут, пусть даже не в этом, то в следующем году, «также способны повлиять на ситуацию - восстановление международных туристических потоков может вернуть часть обеспеченных путешественников обратно на зарубежные курорты».Дополнительные экономические сложности для бизнеса в Бурятии связаны с удорожанием коммунальных платежей, ростом зарплат персонала, повышением налогов и необходимостью включения НДС поставщиками, ранее работавшими по упрощенной схеме налогообложения. Все это способствует дальнейшему увеличению себестоимости услуг и отражается на конечной цене для туристов.Таким образом, сочетание повышенного спроса, географического расположения, качества сервиса, сезонности, инфраструктурных затрат и экономических факторов формирует сегодняшнюю картину высоких цен на турбазах в Бурятии.Поэтому цивилизованный отдых на Байкале при любом варианте развития событий, скорее всего, останется недоступным для многих слоев населения республики.