Общество 07.08.2025 в 16:10

Жителей Бурятии предупредили о мошенничестве с письмами ГИБДД

Через них жулики получают доступ к банковским картам или подгружают вирусы
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили о мошенничестве с письмами ГИБДД
Фото: архив «Номер один»
В МВД Бурятии предупредили жителей республики о новом способе обмана при помощи поддельных писем от Госавтоинспекции.

Как рассказали в полиции, жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплён файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создаёт ощущение подлинности.

В самом письме размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий.

В некоторых случаях пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС.

В других случаях ссылка ведёт на заражённый ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Оно может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.

В МВД предупреждают - настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».
