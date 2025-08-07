Жителей Бурятии предупредили о мошенничестве с письмами ГИБДД

В МВД Бурятии предупредили жителей республики о новом способе обмана при помощи поддельных писем от Госавтоинспекции.Как рассказали в полиции, жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплён файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создаёт ощущение подлинности.В самом письме размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий.В некоторых случаях пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС.В других случаях ссылка ведёт на заражённый ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Оно может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.В МВД предупреждают - настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».