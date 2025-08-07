Житель Бурятии четыре года ездил с поддельными монгольскими правами

В конце августа 2020 года житель Джидинского района купил водительское удостоверение Монголии, предоставляющее ему право на управление транспортными средствами категории «В, С».

В сентябре 2024 года, будучи за рулем, мужчина предоставил сотруднику ГИБДД по Джидинскому району это удостоверение. Инспектор сразу понял, что права поддельные и изъял их.

Джидинский районный суд признал жителя Бурятии виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы с установлением на указанный срок ряда ограничений.





Фото: "Номер один"