Строителей Бурятии поздравляют с наступающим праздником

«Наши дети - это наше будущее. И дети знают, что профессия строителя важна и востребована. Поздравляем всех представителей строительной отрасли с наступающим профессиональным праздником!», - говориться в сообщении ведомства.











Управление капитального строительства правительства Бурятии поздравило строителей с наступающим праздником. Он будет отмечаться 10 августа.