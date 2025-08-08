Общество 08.08.2025 в 12:10
Строителей Бурятии поздравляют с наступающим праздником
День строителя в России отметят 10 августа
Текст: Иван Иванов
Управление капитального строительства правительства Бурятии поздравило строителей с наступающим праздником. Он будет отмечаться 10 августа.
«Наши дети - это наше будущее. И дети знают, что профессия строителя важна и востребована. Поздравляем всех представителей строительной отрасли с наступающим профессиональным праздником!», - говориться в сообщении ведомства.
