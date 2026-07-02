Более 680 бойцов студотрядов работают на ВСЖД в летнем трудовом семестре

Торжественная церемония открытия трудового семестра студенческих отрядов железнодорожного транспорта прошла на Восточно-Сибирской железной дороге. К производственной практике в составе студотрядов, сформированных на базе высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутской области и Бурятии, приступили 689 студентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«Ребята будут работать помощниками машинистов и проводниками пассажирских вагонов, монтерами пути и дежурными по станции, сигналистами и слесарями, составителями поездов и вожатыми в детских лагерях. Многие, продолжая славные традиции железнодорожников, отправятся трудиться на БАМ. Желаю всем ярких достижений на этом пути», – напутствовал бойцов стройотрядов первый заместитель начальника ВСЖД Валерий Тимофеев.Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях Иркутск-Сортировочный и Иркутск-Пассажирский, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Лена, Зима, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новый Уоян, Новая Чара и Улан-Удэ.Студенты прошли профессиональную подготовку, изучили правила безопасности, охраны труда и основы железнодорожного дела. Все юноши и девушки на период работы будут обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Трудовая практика продлится до конца августа.