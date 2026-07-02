Общество 02.07.2026 в 11:02

Более 680 бойцов студотрядов работают на ВСЖД в летнем трудовом семестре

Студотряды сформированы на базе высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутской области и Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 680 бойцов студотрядов работают на ВСЖД в летнем трудовом семестре
Фото: company.rzd.ru
Торжественная церемония открытия трудового семестра студенческих отрядов железнодорожного транспорта прошла на Восточно-Сибирской железной дороге. К производственной практике в составе студотрядов, сформированных на базе высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутской области и Бурятии, приступили 689 студентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
«Ребята будут работать помощниками машинистов и проводниками пассажирских вагонов, монтерами пути и дежурными по станции, сигналистами и слесарями, составителями поездов и вожатыми в детских лагерях. Многие, продолжая славные традиции железнодорожников, отправятся трудиться на БАМ. Желаю всем ярких достижений на этом пути», – напутствовал бойцов стройотрядов первый заместитель начальника ВСЖД Валерий Тимофеев.
 
Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях Иркутск-Сортировочный и Иркутск-Пассажирский, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Лена, Зима, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новый Уоян, Новая Чара и Улан-Удэ.
 
Студенты прошли профессиональную подготовку, изучили правила безопасности, охраны труда и основы железнодорожного дела. Все юноши и девушки на период работы будут обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Трудовая практика продлится до конца августа.
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