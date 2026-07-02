Жители Улан-Удэ смыли в канализацию большое одеяло

В Улан-Удэ коммунальщики вытащили из канализации большое одеяло, когда чистили засор на улице Кабанской. «Стоп, стоп, стоп… Вы это серьёзно? Хочется спросить: «А подушку следом не планировали отправить?», - недоумевают в МУП «Водоканал».

На предприятии признались: их сотрудники уже видели многое – салфетки, тряпки, даже игрушки. Но одеяло – это новый уровень.

Горожанам напомнили, что подобные находки приводят к авариям, перебоям с водоотведением и часам напряженной работы специалистов.

«А ведь они могли бы заниматься плановыми ремонтами и реально улучшать систему, а не вылавливать домашний текстиль из труб. Пожалуйста, давайте уважать труд тех, кто держит город в порядке. Всё, что не растворяется в воде, не должно попадать в унитаз», - заключили в «Водоканале».