В Чите ищут для автомобилистов дополнительные запасы продуктов и воды

Мэр города Инна Щеглова 1 июля подписала постановление о введении режима повышенной готовности из‑за перебоев с топливом. Чиновники должны перейти на режим экономии моторного топлива и использовать его только для первоочередных задач. Об этом сообщает ZAB.RU.

Управлению потребительского рынка поручено найти поставщиков бутилированной воды, чая, сахара и одноразовой посулы, а закупки для государственных и муниципальных нужд будет осуществлять управление по делам ГО и ЧС.

Кризис в Чите начался в середине июня и продолжает усугубляться. 26 июня губернатор Александр Осипов ввёл режим повышенной готовности по всему Забайкалью и ограничил продажу топлива физическим лицам до 15 литров на автомобиль.

1 июля были добавлены новые меры: круглосуточная работа АЗС, установка биотуалетов для очередников. Ситуация находится под контролем, отмечают в мэрии города.