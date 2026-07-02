В Бурятии фотоловушка запечатлела лосиху и её новорожденного малыша

В Бичурском районе Бурятии фотоловушка запечатлела невероятно милую картину – лосиху и её новорожденного лосенка. Кадрами поделился госохотинспектор Александр Бурцев.

«С помощью фотоловушек специалисты следят за состоянием популяций диких животных, оценивают благополучие семей и фиксируют появление потомства», - отметили в Бурприроднадзоре.

Вес новорожденного лосенка составляет от 10 до 16 кг. Малыш быстро растет: к осени он может набрать до 120–150 кг. Также детеныш имеет яркий рыжевато-бурый окрас, в отличие от взрослых особей.

Лосята остаются с матерью примерно до года: она защищает их и учит всему необходимому для выживания.

Молоко лосихи считается очень питательным, поскольку содержит много жиров и белков, что помогает малышу стремительно развиваться.