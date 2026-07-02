В Бурятии нерадивый отец задолжал своему ребенку свыше 1,5 млн рублей

В Бурятии 40-летний житель Хоринского района предстал перед судом за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Нерадивый отец не перечислял деньги с 2015 года, за это время его задолженность превысила 1,5 млн рублей.

При этом с июня 2025 года, имея стабильный источник дохода, мужчина ни разу не перевел средства в счет уплаты алиментов.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре республики.