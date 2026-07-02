Общество 02.07.2026 в 10:12
В Бурятии нерадивый отец задолжал своему ребенку свыше 1,5 млн рублей
Мужчина не выплачивал алименты 11 лет
Текст: Карина Перова
В Бурятии 40-летний житель Хоринского района предстал перед судом за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Нерадивый отец не перечислял деньги с 2015 года, за это время его задолженность превысила 1,5 млн рублей.
При этом с июня 2025 года, имея стабильный источник дохода, мужчина ни разу не перевел средства в счет уплаты алиментов.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре республики.
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