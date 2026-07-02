Жителя Бурятии снова осудят за запрещенные символы тюремной тематики

В Гусиноозерске перед судом предстанет 24-летний мужчина за публичное демонстрирование символики тюремной тематики экстремистского движения, запрещенного на территории России.

Как установило следствие, ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. После этого молодого человека осудили за совершенное преступление.

Находясь в исправительной колонии в городе Гусионоозерске, в мае он изобразил на листе бумаги рисунки и надписи тюремной тематики, являющиеся атрибутами и символами того же самого запрещенного экстремистского движения. А после демонстрировал «художество» присутствующим зэкам.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в СУ СКР по Бурятии.