Житель Бурятии встрял на полмиллиона за ложное сообщение о бомбе

Недавно в Северобайкальском городском суде в Бурятии рассмотрели уголовное дело (ч. 2 ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) в отношении мужчины – за ложное сообщение о бомбе.

Все произошло 27 мая в здании железнодорожного вокзала станции Северобайкальск. Осужденный из хулиганских побуждений сообщил полицейскому о бомбе, якобы установленной на его велосипеде.

На место вызвали правоохранителей, но никаких взрывных устройств они не обнаружили. Из-за хулигана были отвлечены значительные силы и средства правоохранительных органов на проверку ложного сообщения, а также затрачены силы и средства иных специализированных служб для предотвращения возможного взрыва.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства.

«С учетом всех обстоятельств дела, мнения прокурора, позиции адвоката и подсудимого, суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Северобайкальского городского суда.