Общество 02.07.2026 в 11:40

На реконструкцию дацана в Бурятии выделили 208 миллионов рублей

Один из старейших буддийских храмов республики ждет второе рождение
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Текст: Андрей Константинов
На реконструкцию дацана в Бурятии выделили 208 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
Министерство культуры России объявило открытый конкурс на реконструкцию Анинского дацана, расположенного в улусе Алан Хоринского района. На выполнение работ отводится 208 миллионов рублей. Деньги выделяет федеральный бюджет.

Итоги торгов подведут 21 июля. Согласно контракту, подрядчик должен провести реставрацию дацана в срок до 15 февраля 2029 года.

Анинский дацан - важнейший центр буддизма в России. Храмовый комплекс основали еще в 18-м веке. Дацан включал 17 дуганов и играл роль большого образовательного центра. Главный соборный храм - Цогчен Дуган - не имел аналогов по своей планировочной и композиционно-пространственной структуре в буддийском зодчестве соседних стран. Исторически Анинский дацан связан с именем XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлова, проходившего здесь обучение в течении 23 лет.

В советские годы Анинский дацан пережил трагические события: в 1930-х комплекс закрыли, значительную часть монахов расстреляли, здания были практически разрушены, а те, что сохранились, использовались в качестве конюшен и гаражей. 

С 1990-х годов ведется планомерное восстановление Анинского дацана, которому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня дацан - первый в истории российского буддизма семейно-родовой монастырский комплекс: вокруг него находятся 108 субурганов - хранилищ родословных 108 семей хоринских бурят.
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дацан реставрация

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