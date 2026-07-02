Общество 02.07.2026 в 11:59
В столице Бурятии запустили портал с картой загруженности заправок
Пользователи могут отметить очередь или топливо
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ заработал портал с картой загруженности заправок города. Здесь водители делают отметки об очередях и наличии топлива на АЗС.
Как говорят разработчики, сервис создан, чтобы «снизить неопределённость, уменьшить лишнюю нагрузку на дороги и сделать передвижение по городу спокойнее».
При этом людей предупреждают: информация не обещает быть абсолютно достоверной или актуальной – данные могут расходиться.