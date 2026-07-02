В столице Бурятии запустили портал с картой загруженности заправок

В Улан-Удэ заработал портал с картой загруженности заправок города. Здесь водители делают отметки об очередях и наличии топлива на АЗС.

Как говорят разработчики, сервис создан, чтобы «снизить неопределённость, уменьшить лишнюю нагрузку на дороги и сделать передвижение по городу спокойнее».

При этом людей предупреждают: информация не обещает быть абсолютно достоверной или актуальной – данные могут расходиться.