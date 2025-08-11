В Бурятии продолжают ловить свободно разгуливающую скотину. Так, рейд по выявлению безнадзорных коров провели в райцентре Джидинского района – в селе Петропавловка.Обнаруженных животных загнали на «штрафстоянку» – пункт временного пребывания. Владельцам грозит штраф за свободный выпас и плата за содержание буренок в пункте.«Скот можно забрать через администрацию сельского поселения «Петропавловское». Напоминаем, в селе определены места для организованного выпаса в местности Шулюк, Лапшиново и вдоль поймы реки Джида», - сообщили в местной группе.