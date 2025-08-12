В Улан-Удэ подешевела картошка

Начало сбора урожая картофеля в Бурятии начало влиять на стоимость подорожавшего весной 2025 года картофеля. На Центральном рынке Улан-Удэ стоимость килограмма картофеля снизилась до 50-60 рублей. Напомним, что ещё месяц назад цены на картофель достигали 100 рублей за килограмм.

В России за первую неделю августа стоимость картофеля снизилась на 10,8%, белокочанной капусты - на 9,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем снизились на 4,6%. В том числе на свеклу столовую - на 9,6%, морковь - на 8,4%, лук репчатый - на 6,3%, помидоры - на 6%, бананы - на 2,5% и яблоки - на 0,4%.

Фото: Номер один