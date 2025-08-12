Общество 12.08.2025 в 17:43
Ложный вызов обернулся реальным сроком
Северобайкальский суд вынес приговор местному жителю за телефонный терроризм
Текст: Макар Захаров
Северобайкальский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Мужчина сознательно сообщил о мнимой опасности, что привело к дезорганизации работы спецслужб и необоснованному расходованию ресурсов на проверку несуществующей угрозы.
«Его противоправную деятельность пресекли УФСБ и МВД по Республике Бурятия в рамках борьбы с заведомо ложными сообщениями о терактах», - рассказали нашему изданию в пресс-службе. - «Уголовное дело расследовало МО МВД «Северобайкальское».
Приговор уже вступил в законную силу. «Телефонного террориста» приговорили к двум годам лишения свободы.
