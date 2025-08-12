Ложный вызов обернулся реальным сроком

Северобайкальский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Мужчина сознательно сообщил о мнимой опасности, что привело к дезорганизации работы спецслужб и необоснованному расходованию ресурсов на проверку несуществующей угрозы.

«Его противоправную деятельность пресекли УФСБ и МВД по Республике Бурятия в рамках борьбы с заведомо ложными сообщениями о терактах», - рассказали нашему изданию в пресс-службе. - «Уголовное дело расследовало МО МВД «Северобайкальское».

Приговор уже вступил в законную силу. «Телефонного террориста» приговорили к двум годам лишения свободы.