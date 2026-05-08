Гороскоп для жителей Бурятии на 8 мая 2026 года

Овен

Кто-то может попытаться переложить на вас свою работу — смело, но вежливо откажитесь. Утро лучше посвятить физическим делам, а не умственным. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз от старых знакомых. Вечером хорошо сменить обстановку и отдохнуть.

Телец

День начнётся с мелких раздражителей — не реагируйте на всё подряд. Самое важное — заняться тем, что давно откладывали, желательно до полудня. Не поддавайтесь на попытки вызвать у вас чувство вины за медлительность. Финансы: лучше потратить деньги на качественные продукты, а не на спонтанные покупки.

Близнецы

С утра будет много сообщений и дел, но не спешите отвечать всем сразу — до обеда ваши слова могут быть неверно истолкованы. Во второй половине дня общение пойдёт легче. В разговорах с руководством опирайтесь только на факты. Финансово выгодно то, что вы не купите — избегайте распродаж. Вечером позвоните старому другу.

Рак

Утро лучше провести в одиночестве, чтобы собраться с мыслями. Не берите на себя чужие проблемы. В обед напишите короткое сообщение тому, с кем давно не общались. Финансы: не верьте обещаниям быстрого возврата долгов. Вечером займитесь домашними делами, которые давно откладывали.

Лев

Вас могут игнорировать даже при самых умных высказываниях — не обижайтесь, у окружающих просто сложный день. Сосредоточьтесь на том, где вы действительно нужны. Финансово выгодно отложить крупные траты. Вечером позвоните тому, кто вас поддерживает.

Дева

С утра захочется переделать всё за других — сдержитесь и займитесь только своими задачами. В общении с близкими избегайте слова «должен», лучше предложите совместные действия. День подходит для разбора квитанций и автоплатежей. Вечером избавьтесь от ненужных вещей.

Весы

Первая половина дня пройдёт под знаком чужих просьб — выполняйте только быстрые задачи, остальные отложите. После обеда появится ясность в важном вопросе — запишите решение сразу. Финансовая удача — в возврате мелкого долга. Вечером приготовьте простое блюдо и насладитесь им в тишине.

Скорпион

Ваше чутьё на ложь будет особенно острым, но не используйте его для разоблачений — просто держитесь подальше от нечестных людей. Утро посвятите одному делу, убрав телефон подальше. Финансы: не верьте красивым цифрам в рекламе. Вечером побудьте в тишине и полумраке.

Стрелец

Желание новизны будет сильным, но любые новые шаги потребуют больше усилий, чем обычно. Лучше доделайте текущие дела. В общении с коллегами будьте кратки. Финансы: лучшее вложение — качественная еда. Вечером не планируйте ничего дальше завтрашнего утра.

Козерог

Не торопитесь с решениями, если кто-то ждёт от вас ответа — скажите, что подумаете до понедельника. После обеда разберите бумаги и файлы. Финансы: не подписывайте важные документы без консультации. Вечером примите душ и лягте спать пораньше.

Водолей

До обеда может прийти блестящая, но невыполнимая идея — запишите её, она пригодится позже. Общение с шаблонно мыслящими людьми будет утомлять — сведите его к минимуму. Финансы: удачный день для отказа от ненужных подписок. Вечером прогуляйтесь без цели и наушников.

Рыбы

Вас будут тянуть в разные стороны — выберите одно направление и будьте там полностью, остальным скажите «сегодня нет». Финансы: не поддавайтесь на срочные предложения, они повторятся позже. Вечером сделайте себе горячий напиток и не читайте новости перед сном.

Фото: нейросеть