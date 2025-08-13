В Бурятии рассказали о последствиях встречи с опасными лисичками

Есть непроверенные или подозрительные грибы очень опасно не только для здоровья, но и для жизни. Врачи Бурятии рассказали, что делать, если вдруг грибы окажутся не теми, за кого себя выдают.

Признаки отравления могут появиться через 1–24 часа и включают тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, головокружение, слабость, повышение температуры. В тяжёлых случаях возможны судороги, нарушение сознания, желтушность кожи и глаз.

- Если вы подозреваете отравление грибами, то немедленно вызывайте скорую помощь — время играет ключевую роль. Не занимайтесь самолечением — особенно не пытайтесь «поправиться» алкоголем или молоком. Сохраните остатки грибов (или блюда) — это поможет врачам быстрее определить вид яда. Пейте больше жидкости — желательно чистую воду, чтобы уменьшить интоксикацию. До приезда врача можно принять активированный уголь, - пишут в Гусиноозерской ЦРБ

А вообще вывод такой: берегите себя и если в грибах не уверены, то лучше не рискуйте.

