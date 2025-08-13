В Бурятии туристы замусорили Щучье озеро

Один из местных жителей, проживающий неподалеку от озера Щучье, снял и распространил в соцсетях видео, в котором показал состояние побережья Щучьего озера (находится в Селенгинском районе республики).

Мужчина совершил небольшую прогулку по берегу озера и буквально через каждые несколько метров натыкался на отходы, которые оставили отдыхающие: пакеты, арбузные корки, жестяные банки, средства гигиены и многое другое.

«Заезжают прямо на берег, ставят палатки, отдыхают, справляют нужду в кустах. Мусор — бутылки, пакеты — оставляют на месте или топят в озере, лишь бы не видно было. Можно же донести до контейнера, но нет — проще загадить. А потом сами же возвращаются отдыхать туда, где устроили свалку», - констатирует местный житель.

Напомним, в 2024 году На Щучьем озере открыли удобный пляж не только для взрослых, но и для детей - он стал первым обустроенным детским пляжем в Бурятии.

Когда-то Щучье озеро было чистым, в нем водилась разная рыба. Теперь лишь грязь, мусор и умирающая экосистема.





Фото: "Номер один"