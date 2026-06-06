Участники СВО вернулись из украинского плена

Трое участников специальной военной операции вернулись домой после пребывания в украинском плену. Их освобождение состоялось в рамках очередного обмена военнопленными, который прошел 5 июня.

О возвращении военнослужащих сообщил глава республики Алексей Цыденов. Руководитель региона поприветствовал бойцов и выразил признательность всем, кто участвует в работе по их возвращению на родную землю.

«С возвращением, мужики!» - написал он в своем официальном канале.