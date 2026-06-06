Общество 06.06.2026 в 11:37
Участники СВО вернулись из украинского плена
Освобождение бойцов стало возможным в результате очередного обмена военнопленными между сторонами
Текст: Макар Захаров
Трое участников специальной военной операции вернулись домой после пребывания в украинском плену. Их освобождение состоялось в рамках очередного обмена военнопленными, который прошел 5 июня.
О возвращении военнослужащих сообщил глава республики Алексей Цыденов. Руководитель региона поприветствовал бойцов и выразил признательность всем, кто участвует в работе по их возвращению на родную землю.
«С возвращением, мужики!» - написал он в своем официальном канале.
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