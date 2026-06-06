Общество 06.06.2026 в 11:23

В Улан-Удэ прошла акция в поддержку сохранения жизни до рождения

Участники мероприятия напомнили о важности поддержки женщин, ожидающих ребенка
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку сохранения жизни до рождения
«Номер один»

В День защиты детей состоялась акция «Пусть он увидит солнце», посвященная поддержке материнства и сохранению жизни до рождения ребенка. Организаторами выступили Социальный и Молодежный отделы Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Собравшиеся у «Мемориала Победы» держали плакаты с призывами бережно относиться к человеческой жизни и поддерживать семьи, оказавшиеся в сложной ситуации. По словам организаторов, главной целью акции стало привлечение внимания общества к вопросам защиты материнства и детства.

Как отметили в епархии, во время мероприятия многие прохожие останавливались, интересовались смыслом акции и вступали в разговор с ее участниками. Некоторые делились собственным опытом и рассказывали о ситуациях, когда помощь родных и близких сыграла важную роль в принятии решения сохранить беременность.

Руководитель Молодежного отдела епархии иерей Николай Власов подчеркнул, что забота о ребенке начинается еще до его появления на свет. По его словам, особое значение имеет создание условий, при которых женщины смогут рассчитывать на поддержку семьи и общества.

Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к мероприятию, и напомнили о важности помощи людям, оказавшимся перед непростым жизненным выбором.

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