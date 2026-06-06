Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника

Верховный суд Бурятии пересмотрел решение по делу о гибели работника на производстве и увеличил размер компенсации морального вреда, которую должны выплатить его родственникам.

С иском в суд обратились мать, супруга и сын погибшего мужчины. Они просили взыскать компенсацию за нравственные страдания, вызванные потерей близкого человека. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия пришла к выводу, что первоначально назначенные выплаты не в полной мере учитывали последствия трагедии для семьи.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина работал помощником машиниста буровой установки в подрядной организации, выполнявшей горные и взрывные работы на карьере. В результате несчастного случая, связанного с воздействием взрывчатого вещества, он погиб. Причиной происшествия были признаны нарушения требований трудового законодательства со стороны работодателя.

Первоначально Железнодорожный районный суд Улан-Удэ взыскал в пользу каждого из истцов по 1,3 млн рублей с работодателя и еще по 100 тысяч рублей с предприятия, на объекте которого выполнялись работы. Родственники погибшего сочли размер компенсации недостаточным и обжаловали решение.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции суд дополнительно привлек к участию в процессе отца и сводную сестру погибшего, а также оценил обстоятельства жизни семьи. Было отмечено, что погибший являлся основным кормильцем. Его супруга не работала, поскольку ухаживала за сыном-инвалидом, а мать жила на пенсионные выплаты.

В результате Верховный суд увеличил размер компенсации морального вреда. С работодателя в пользу матери, супруги и сына взыскано по 2,3 млн рублей каждому. Еще по 200 тысяч рублей на каждого истца должно выплатить предприятие, являющееся владельцем опасного производственного объекта.

Таким образом, общая сумма компенсации для каждого из трех членов семьи составила 2,5 млн рублей. Судебное решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее родственники погибшего требовали взыскать по 10 млн рублей в пользу каждого из истцов. При этом суд отдельно указал, что страховая выплата в размере 3 млн рублей, произведенная после несчастного случая, не относится к компенсации морального вреда и была выплачена в рамках обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта.