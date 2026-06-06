Общество 06.06.2026 в 11:54

Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника

Апелляционная инстанция учла обстоятельства жизни семьи, оставшейся без кормильца
A- A+
Текст: Макар Захаров
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
«Номер один»

Верховный суд Бурятии пересмотрел решение по делу о гибели работника на производстве и увеличил размер компенсации морального вреда, которую должны выплатить его родственникам.

С иском в суд обратились мать, супруга и сын погибшего мужчины. Они просили взыскать компенсацию за нравственные страдания, вызванные потерей близкого человека. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия пришла к выводу, что первоначально назначенные выплаты не в полной мере учитывали последствия трагедии для семьи.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина работал помощником машиниста буровой установки в подрядной организации, выполнявшей горные и взрывные работы на карьере. В результате несчастного случая, связанного с воздействием взрывчатого вещества, он погиб. Причиной происшествия были признаны нарушения требований трудового законодательства со стороны работодателя.

Первоначально Железнодорожный районный суд Улан-Удэ взыскал в пользу каждого из истцов по 1,3 млн рублей с работодателя и еще по 100 тысяч рублей с предприятия, на объекте которого выполнялись работы. Родственники погибшего сочли размер компенсации недостаточным и обжаловали решение.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции суд дополнительно привлек к участию в процессе отца и сводную сестру погибшего, а также оценил обстоятельства жизни семьи. Было отмечено, что погибший являлся основным кормильцем. Его супруга не работала, поскольку ухаживала за сыном-инвалидом, а мать жила на пенсионные выплаты.

В результате Верховный суд увеличил размер компенсации морального вреда. С работодателя в пользу матери, супруги и сына взыскано по 2,3 млн рублей каждому. Еще по 200 тысяч рублей на каждого истца должно выплатить предприятие, являющееся владельцем опасного производственного объекта.

Таким образом, общая сумма компенсации для каждого из трех членов семьи составила 2,5 млн рублей. Судебное решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее родственники погибшего требовали взыскать по 10 млн рублей в пользу каждого из истцов. При этом суд отдельно указал, что страховая выплата в размере 3 млн рублей, произведенная после несчастного случая, не относится к компенсации морального вреда и была выплачена в рамках обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта.

Теги
суд деньги

Все новости

В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
06.06.2026 в 12:35
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
06.06.2026 в 12:21
В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры
06.06.2026 в 12:14
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
06.06.2026 в 12:09
Жители Бурятии с начала года перевели мошенникам более 154 млн рублей
06.06.2026 в 11:57
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
06.06.2026 в 11:54
Параспортсменка Шолпан Зиганшина проведет ледяной заплыв на Байкале
06.06.2026 в 11:46
Участники СВО вернулись из украинского плена
06.06.2026 в 11:37
Прокуратура Бурятии потребовала ускорить достройку ЖК «Мегаполис»
06.06.2026 в 11:29
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку сохранения жизни до рождения
06.06.2026 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
Порог перехода на НДС оставят на уровне 20 млн рублей
06.06.2026 в 12:35
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
Местные жители сообщают о нерегулярном вывозе отходов и переполненных контейнерных площадках
06.06.2026 в 12:21
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
Роспотребнадзор рекомендовал покупать плодоовощную продукцию только в официальных местах торговли и обращать внимание на ее качество
06.06.2026 в 12:09
Участники СВО вернулись из украинского плена
Освобождение бойцов стало возможным в результате очередного обмена военнопленными между сторонами
06.06.2026 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru