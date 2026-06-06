Параспортсменка Шолпан Зиганшина проведет ледяной заплыв на Байкале

В Северобайкальский район Бурятии вновь приехала известная параспортсменка и путешественница Шолпан Зиганшина, которую многие знают под прозвищем Ice Woman. Ее визит связан с реализацией проекта «Ледяной меридиан» - масштабной одиночной экспедиции, маршрут которой должен пройти от Северного полюса до Антарктиды.

6 июня спортсменка планирует провести ледяной заплыв на берегу Байкала в Нижнеангарске. Мероприятие состоится у моста с «крыльями» и будет сопровождаться мастер-классом по закаливанию. К участию приглашают всех желающих, интересующихся здоровым образом жизни, физической культурой и практиками укрепления организма.

В администрации поселка напомнили, что это не первый визит путешественницы на Байкал. Несколько лет назад она уже совершала заплыв возле северной оконечности озера. В нынешней поездке Шолпан Зиганшина также посетила Северобайкальск и Слюдянские озера, где провела серию заплывов в холодной воде.

За годы спортивной карьеры спортсменка неоднократно становилась призером международных соревнований по зимнему плаванию и завоевала более трех десятков наград. Несмотря на инвалидность по зрению второй группы и перенесенное онкологическое заболевание, она продолжает участвовать в экстремальных проектах и путешествиях.

Увлечение зимним плаванием Шолпан начала в 2015 году. Среди ее достижений - преодоление так называемого «арктического километра» в Баренцевом море, а также погружение под лед Байкала без специального снаряжения. С 2022 года путешественница реализует собственный проект по исследованию водоёмов России, в рамках которого уже преодолела более 190 тысяч километров.

Нынешняя экспедиция «Ледяной меридиан» станет новым этапом этого маршрута и объединит серию заплывов в холодных водоемах на пути от Арктики к Антарктике.