Прокуратура Бурятии потребовала ускорить достройку ЖК «Мегаполис»

В Улан-Удэ прошло расширенное совещание, посвященное ситуации вокруг жилого комплекса «Мегаполис», строительство которого затянулось на длительный срок. Рабочую встречу провел прокурор Бурятии Михаил Филичев.

В обсуждении приняли участие представители республиканских и муниципальных органов власти, надзорных и правоохранительных структур, а также профильных ведомств, отвечающих за строительный контроль и жилищный надзор.

Участники совещания рассмотрели текущее состояние объекта, проанализировали причины нарушения сроков строительства и обсудили возможные меры для завершения работ. По итогам встречи был определен комплекс мероприятий, направленных на ускорение ввода жилого комплекса в эксплуатацию.

Прокурор республики подчеркнул необходимость активизировать работу по достройке объекта и обеспечить постоянное информирование граждан о ходе решения проблемы. Особое внимание, по его словам, следует уделить взаимодействию с дольщиками, которые ожидают получения своих квартир.