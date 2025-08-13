Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить земляные работы и благоустройство

13 августа на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил в установленные сроки, до начала холодов, завершить все земляные работы и восстановить благоустройство на месте их проведения.– У вас получается благостная картина: районы докладывают, что по ордерам нарушений нет. ТГК-14 отчитывается, что с комбинатом по благоустройству договор заключен. А население жалуется, что благоустройство не восстанавливается. Необходимо разработать дорожную карту с четкими сроками исполнения, назначить ответственное лицо и постоянный отчет об исполнении работ, – дал указание Игорь Шутенков.Как сообщили в мэрии, всего в городе выдано 110 ордеров на земляные работы. Они, включая благоустройство, должны быть закончены до октября. На сегодняшний день полностью завершены работы на 39 участках. Первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев объяснил, что введена система мониторинга – составлен график закрытия ордеров по каждому району города для контроля и завершения всех работ в срок.– Остальные у нас также все расписаны по неделям. Глав районов прошу взять на личный контроль закрытие ордеров понедельно. Потому что, если мы накопим отставание, мы до снега не закончим, - отметил он.Директор филиала «Генерация Бурятии» ТГК-14 Андрей Соболев пояснил, что работы по восстановлению благоустройства на теплосетях ведутся на большинстве участков, но есть и проблемные места.– Небольшая сдвижка по срокам вправо есть, – признался он. – Но мы все участки в целом, как и задача поставлена, до начала отопительного сезона, закончим.– Все земляные работы должны быть завершены в срок, и ордера закрыты! – ответил мэр Улан-Удэ на объяснения причин задержек работ.Игорь Шутенков поручил главам районов еженедельно контролировать ремонтные работы на участках.