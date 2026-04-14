Молодую закладчицу из Бурятии «посадили» на 8 лет

В Бурятии 23-летняя жительница Кяхты получила наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за хранение и покушение на сбыт наркотиков.

Девушка выполняла роль закладчика в преступной группе, которая занимается незаконной реализацией «синтетики» через интернет-магазин. В феврале 2025 года совместно со знакомым она оборудовала на территории Гусиноозерска три тайника с наркотиками.

Позднее запрещенные вещества в ходе оперативных мероприятий изъяли правоохранители. Также во время задержания у осужденной обнаружили наркотическое средство, предназначенное для личного употребления.

«В отношении ее знакомого уголовное дело выделено в отдельное производство», - отметили в прокуратуре республики.