Общество 14.04.2026 в 12:08
Молодую закладчицу из Бурятии «посадили» на 8 лет
Девушка делала тайники в Гусиноозерске
Текст: Карина Перова
В Бурятии 23-летняя жительница Кяхты получила наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за хранение и покушение на сбыт наркотиков.
Девушка выполняла роль закладчика в преступной группе, которая занимается незаконной реализацией «синтетики» через интернет-магазин. В феврале 2025 года совместно со знакомым она оборудовала на территории Гусиноозерска три тайника с наркотиками.
Позднее запрещенные вещества в ходе оперативных мероприятий изъяли правоохранители. Также во время задержания у осужденной обнаружили наркотическое средство, предназначенное для личного употребления.
«В отношении ее знакомого уголовное дело выделено в отдельное производство», - отметили в прокуратуре республики.