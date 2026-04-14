Общество 14.04.2026 в 11:52
В Иркутске объемы нераспроданного жилья достигли колоссальных размеров
Не продано почти два годовых ввода жилья в эксплуатацию
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области произошло обвальное падение продаж новостроек. Министр строительства Алексей Емелюков озвучил, что из более чем 800 тысяч квадратных метров строящегося жилья (половина из которого приходится на ИЖС), продано лишь 30%, оставляя на рынке около 600 тысяч квадратных метров, что эквивалентно почти двум годовым объемам ввода многоквартирного жилья, - цитирует Алексея Ермалюка IrkutskMedia.
Такая ситуация вызывает серьезные опасения, поскольку существенный объем непроданного жилья может привести к замедлению строительной активности и экономическим последствиям для региона. Причинами подобного падения являются запредельно высокие цены на квадратный метр жилья, падение доходов населения, высокие ключевые ставки, делающие ипотеку менее доступной, а также фактическая ликвидация многих льготных программ по ипотеке в области, что существенно снизило спрос на новостройки.
