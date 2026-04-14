Общество 14.04.2026 в 11:52

В Иркутске объемы нераспроданного жилья достигли колоссальных размеров

Не продано почти два годовых ввода жилья в эксплуатацию
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области произошло обвальное падение продаж новостроек. Министр строительства Алексей Емелюков озвучил, что из более чем 800 тысяч квадратных метров строящегося жилья (половина из которого приходится на ИЖС), продано лишь 30%, оставляя на рынке около 600 тысяч квадратных метров, что эквивалентно почти двум годовым объемам ввода многоквартирного жилья, - цитирует Алексея Ермалюка IrkutskMedia.

Такая ситуация вызывает серьезные опасения, поскольку существенный объем непроданного жилья может привести к замедлению строительной активности и экономическим последствиям для региона. Причинами подобного падения являются запредельно высокие цены на квадратный метр жилья, падение доходов населения, высокие ключевые ставки, делающие ипотеку менее доступной, а также фактическая ликвидация многих льготных программ по ипотеке в области, что существенно снизило спрос на новостройки.
Теги
иркутск

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru