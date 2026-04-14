В селе Кика в Бурятии закрыли мост

В селе Кика Прибайкальского района Бурятии накануне перекрыли движение через мост. Сооружение находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Вышло соответствующее распоряжение главы района.

Подчеркивается, что специалисты районной и сельской администрации привели в порядок пешеходный мост. Также организована работа объездной дороги из заречной части села.

По поручению главы Бурятии от августа 2025 года на ремонт моста в с. Кика району выделили из республиканского бюджета 23 миллиона рублей.

«В настоящее время проводятся мероприятия по разработке и прохождению экспертизы сметной документации. Срок проведения работ по ремонту моста 2026 год», - заявили в райадминистрации.