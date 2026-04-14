Общество 14.04.2026 в 12:11

Арбат в Улан-Удэ обновят, но сохранят его душу

Горожанам обещают оставить рыбок, птичек и фонари
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция Арбата. Несмотря на значительные технические изменения, все знаковые элементы и атмосферу улицы постараются сохранить – останутся исторические фонари, а также знаменитые арт-объекты – «рыбки» и «птички», давно ставшие символами этого места. 

Основной объём работ будет скрыт от глаз пешеходов: специалисты полностью переложат подземные коммуникации, включая системы освещения и автополива, который появится на Арбате впервые. Особое внимание уделят системе стоков — воду будут улавливать с двух сторон улицы, чтобы равномерно распределить нагрузку на сети. Самая кропотливая работа предстоит по мощению улицы: здесь уложат натуральный гранит. 

Как рассказал архитектор проекта Дмитрий Ильин, рассматривалось несколько вариантов плитки, но в итоге выбор пал именно на гранит. 

 - Это дорогой, благородный материал, соответствующий столичному духу города. От бетонной плитки отказались после сравнения — разница как небо и земля. Покрытие не скользящее, термически обработанное, — отметил Ильин.

Таким образом, обновлённый Арбат сохранит свою уникальность, а технические улучшения сделают улицу ещё более комфортной и современной.

Фото: Номер один


