Арбат в Улан-Удэ обновят, но сохранят его душу

В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция Арбата. Несмотря на значительные технические изменения, все знаковые элементы и атмосферу улицы постараются сохранить – останутся исторические фонари, а также знаменитые арт-объекты – «рыбки» и «птички», давно ставшие символами этого места.

Основной объём работ будет скрыт от глаз пешеходов: специалисты полностью переложат подземные коммуникации, включая системы освещения и автополива, который появится на Арбате впервые. Особое внимание уделят системе стоков — воду будут улавливать с двух сторон улицы, чтобы равномерно распределить нагрузку на сети. Самая кропотливая работа предстоит по мощению улицы: здесь уложат натуральный гранит.

Как рассказал архитектор проекта Дмитрий Ильин, рассматривалось несколько вариантов плитки, но в итоге выбор пал именно на гранит.

- Это дорогой, благородный материал, соответствующий столичному духу города. От бетонной плитки отказались после сравнения — разница как небо и земля. Покрытие не скользящее, термически обработанное, — отметил Ильин.

Таким образом, обновлённый Арбат сохранит свою уникальность, а технические улучшения сделают улицу ещё более комфортной и современной.

