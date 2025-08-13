Прокуратура Бурятии взыщет ущерб за загрязнение реки Снежная

В Советском районном суде г.Улан-Удэ рассматривается иск администрации Кабанского района, Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Бурятпроектреставрация» и к Управлению капитального строительства. С указанных учреждений хотят взыскать ущерб за нарушение природоохранного законодательства.

Напомним, в начале лета представитель ОНФ Максим Ананин обнаружил в устье реки Снежной (приток озера Байкал, вблизи ул. Рабочая. - Прим. ред.) трубу для сброса и слива стоков с очистных сооружений.

- Мы находимся в устье реки, по правую сторону, в 700 метрах - Байкал. Напоминаю, что это центральная экологическая зона. Здесь находится труба, смотрите, пошли характерные волны, когда идет слив, и ощущается запах канализации, - комментирует на видео Максим Ананин.

Мужчина подтвердил многочисленные отложения зеленого цвета на камнях в реке с маслянистой текстурой. В том числе он обнаружил и зафиксировал факт отсыпки дороги в сторону берега Байкала золошлаковыми отходами, что противоречит правилам природоохранного законодательства центральной экологической зоны.

- Из-за этого вред наносится не только водную системе и обитателям подводного мира, их биоразнообразию, но и на здоровью людей. Пыль от шлаков оседает на легких человека, - объясняет Ананин.

Строительство очистных сооружений в Выдрино, введенных в эксплуатацию 15 ноября 2022 года, осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 гг.». Мощность данного объекта всего 300 куб. м/сутки. Для сравнения: мощность старых очистных сооружений составляла 2500 куб. м/сутки.

По предположению местных жителей, помимо того, что сооружение обслуживает весь поселок Выдрино, сюда привозят отходы из Танхоя и с Теплых озер. Об итоговых объемах сброса можно только догадываться.

В настоящее время на рассмотрении суда находится иск восточно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора к ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» и ООО «Бурятпроектреставрация» о возложении обязанности по достижению нормативных показателей качества очистки вод.

По материалам природоохранной прокуратуры от 28 января 2025 года СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.





Фото: скриншот видео