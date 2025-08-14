Лесные миллионы: автобусы против пожаров

За шесть лет на технику для охраны лесов Бурятия потратили почти миллиард рублей. Автобусов купили с превышением нормы на 725%. При этом аудиторы отмечают низкую обеспеченность пожарным оборудованием – ни по одной позиции не достигнуты нормативы.С 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Бурятия получила огромные ресурсы для защиты лесов. Цифры впечатляют: 238 единиц лесопожарной техники (вездеходы, тракторы, автоцистерны), 823 единицы оборудования (пожарные модули, ранцы, мотопомпы), 13 единиц спецтехники для лесовосстановления, 347 единиц инвентаря для посадки саженцев.Общая сумма закупок превысила 960 млн рублей (910 млн по конкурсам + 50 млн у единственных поставщиков). На бумаге – мощный рывок. Но аудитор Счетной палаты Елена Убеева обнаружила: не представлены исходные данные, на основе которых Рослесхоз выделял деньги. «Оценить обоснованность финансирования невозможно», – гласит отчет. Проще говоря, Бурятия получала субвенции без внятного плана, чего и сколько ей реально нужно.Федеральные нормативы четко прописывают, чем должны быть укомплектованы лесопожарные бригады. Реальность в Бурятии оказалась сюрреалистичной. В частности, оказалось, что у нас переизбыток автобусов, который составил 725% от нормы (в семь раз больше!), пассажирских авто – 275%, тракторов – 240%, плугов – 251%.Зато есть жесткий дефицит катеров лесопожарных, их всего 38,5% от норматива прицепных пожарных модулей, обеспеченность ими составляет 46,7%. Не хватает также вездеходов, автоцистерн, мотовездеходов.В ответ на это в Агентстве лесного хозяйства пояснили: «Учитывая географические особенности Бурятии, потребность в катерах минимальна. Вахтовые автобусы необходимы для маневрирования группировок и оперативной доставки сотрудников наземных лесных служб к кромке пожара. Все закупки согласованы с проектным офисом Рослесхоза».Тем не менее в Счетной палате уверены: норматив – не абстракция, а расчет минимально необходимого для спасения леса. География Бурятии включает огромную акваторию Байкала и крупные реки – зоны высокого риска.Кроме того, выяснилось, что поставщики срывали поставки техники, а неустойка в 911,8 тыс. рублей не взыскана. В РАЛХ честно признают проблему, но о ее решении ничего не говорят.«Компенсация могла быть взыскана в пользу дохода учреждения, но лесхозы данным правом не воспользовались».Обращает внимание аудитор и на голые руки пожарных: оборудованием (ранцами, мотопомпами, средствами связи) они обеспечены слабо – ни по одной позиции норматив не достигнут. РАЛХ, в свою очередь, ссылается на позицию Рослесхоза.«Разрешалось покупать только на сэкономленные в торгах деньги. Дефицит оборудования связан с отсутствием финансирования. В 2025 году в рамках национального проекта на закупку новой техники и оборудования средства не выделялись».Выходит, федеральный центр диктовал приоритеты, обрекая пожарных на работу с голыми руками. В 2025 году ситуация также не улучшится.Несмотря на проблемы в закупках и оснащении, статистика по пожарам улучшилась. С 2019 по 2024 год количество пожаров снизилось в 2,2 раза, площадь пожаров уменьшилась на 56,5%, ущерб лесам упал в 16,6 раза, а затраты на тушение - в два раза (несмотря на инфляцию!). Тушение в первые сутки выросло на 16,4%.Но здесь надо понимать: позитивная динамика связана со «стартом от высокой базы» (очень пожароопасными годами до 2019). Конечно, нельзя отрицать роль новой техники. Но все же немалую роль сыграло отсутствие засухи, период многоводья.«Выявленные нарушения никак не отразились на лесопожарной обстановке, согласно финансированию за пять лет (2019 - 2024), вся необходимая техника закуплена».По итогу отчет Счетной палаты и ответ РАЛХ рисуют картину глубоких противоречий. Агентство объясняет перекосы «географией» и согласованиями с Москвой. Оно же признает, что лесхозы добровольно отказались взыскать почти миллион неустойки, а дефицит пожарного оборудования при этом сохраняется.Счетная палата настаивает: миллиарды потрачены без внятного плана и вопреки нормативам. Позитивная статистика по пожарам – это, скорее, заслуга героизма лесников и удача с погодой, чем грамотные инвестиции. Бурятии нужна не просто техника, а сбалансированная система оснащения, основанная на реальных рисках.