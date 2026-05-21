На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги

На участке от Ербанова до Бау Ямпилова вчера специалисты завершили фрезерование старого дорожного покрытия по левой стороне улицы, а ночью уложили новый асфальт, сообщили в мэрии города.

- Асфальтовое покрытие восстанавливают и на других участках центральной исторической части города, где была проведена масштабная реконструкция инженерных сетей. Работы ведутся на отрезке от Свободы до Шмидта, от Куйбышева до Свердлова и продолжаются на втором участке на улице Смолина – от Куйбышева до Каландаришвили, - отметили чиновники.

Фото: мэрия города