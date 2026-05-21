Жителя Бурятии поймали на краже в поезде

Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу крупной суммы денег в поезде после того, как в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Зима обратился один из пассажиров состава Северобайкальск-Иркутск, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчина рассказал о том, что оставил на месте следования барсетку с документами и деньгами в сумме 45 тысяч рублей. Забытую вещь вскоре после приезда ему вернул проводник поезда, а вот денег в барсетке уже не оказалось, пишет издание «МК в Бурятии».

Сыщики угрозыска Тайшетского линейного управления МВД России на транспорте установили подозреваемого в краже. Им оказался 44-летний житель Северобайкальска. Он ехал на соседнем месте с потерпевшим. В пути следования в полукупе на соседней полке он нашел барсетку, из которой украл деньги.

Житель Бурятии признал полностью вину и даже раскаялся. Тем не менее, возбуждено уголовное дело о краже.

