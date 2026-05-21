Мэр Улан-Удэ поздравил тосовцев с праздником

От всей души поздравляю вас с Днём территориального общественного самоуправления!Сегодня в нашем городе действует 108 ТОС. Это – настоящее движение неравнодушных людей, объединённых общей целью: сделать родной город лучше, уютнее и современнее.Благодаря вашей инициативе, энергии и неравнодушию на территории города реализуются десятки проектов: благоустраиваются дворы и скверы, появляются новые площадки для детей и взрослых. ТОСы Улан-Удэ не раз становились победителями республиканских, муниципальных и федеральных конкурсов грантов и привлекли в город более 50 миллионов рублей – эти средства идут на реальные дела, результаты которых вы видите каждый день.Каждый из вас – часть большой и дружной команды, которая своим примером показывает, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и заботиться о родном городе. Спасибо вам за преданность делу, за вашу активную жизненную позицию.Желаю вам неиссякаемой энергии, новых побед, процветания вашим территориям и благополучия вашим семьям!С праздником!