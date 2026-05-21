Происшествия 21.05.2026 в 11:18
«Избили и бросили умирать на дороге»
Суд не смягчил приговор экс-полицейским за убийство парня в Яркуле
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд поставил точку в деле бывших полицейских Алексея Бороздина и Александра Кунца, осужденных за убийство 22-летнего Владимира Поторокина. Как сообщает КП-Новосибирск, в феврале 2013 года в селе Яркуль начальник участковых Кунц, начальник угрозыска Бороздин и участковый Гришаев поехали на вызов. Причина, по версии следствия, — Владимир напился и разбил телевизор: полицейские повезли его в отдел. Владимир начал обвинять полицейских в причастности к исчезновению 14-летней школьницы Наташи Матюхиной.
— По дороге Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. В ответ Кунц начал бить Поторокина по различным частям тела, говорил: «Заткнись, или тебе будет плохо». Угрожал ему физической расправой. Бороздин также нанес Поторокину два удара в голову и говорил обоим успокоиться. Мне сказал, что Поторокин болтает в селе Яркуль о том, что Кунц причастен к убийству Матюхиной, — рассказывал участковый Гришаев, который вел машину.
Дальше, по версии следствия, Кунц и Бороздин велели сменить маршрут, остановить служебный автомобиль и решили учинить расправу над Поторокиным. Полицейские его избили и бросили на морозе.
Родные Владимира Поторокина стали искать его на следующий день, но в отделе полиции ей сказали, что его якобы отпустили его. А в апреле 2013 года сельчане обнаружили тело замерзшего Владимира Поторокина возле дачного общества: местные полицейские списали это на несчастный случай.
Когда следователи вновь вернулись к делу о смерти Наташи Матюхиной, то появились подозрения, что Поторокин мог быть убит. Его тело эксгумировали, затем допросили участкового Гришаева.
Александру Кунцу и Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве группой лиц и другим менее тяжким статьям. Кунцу вменили хищение служебного пистолета, а Бороздину — превышение полномочий с применением насилия и халатности. Cуд арестовал обоих.
Через несколько месяцев главный свидетель Гришаев уволился из полиции и отказался от показаний, якобы он оговорил бывших коллег. Суд вернулся к его предыдущим показаниям, огласил все протоколы и приговоры в присутствии Гришаева. Опровергнуть их он не смог. 28 января 2026 года Кунцу и Бороздину огласили приговор.
- Кунц — 16 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майора полиции в отставке. Бороздин — 15 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майор полиции. Услышав срок, Кунц сел на скамейку, Бороздин посинел и едва не упал в обморок, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.
Осужденные экс-полицейские и их адвокаты обжаловали приговор и заявили о невиновности, подали апелляционную жалобу с просьбой их оправдать. Но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора:
— Судебная коллегия согласилась с выводами о доказанности вины, квалификацией их действий и назначенным наказанием. В части разрешения гражданских исков приговор изменен в связи с нарушением судом первой инстанции требований закона. Иски потерпевших поданы на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.
