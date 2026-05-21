Происшествия 21.05.2026 в 11:18

«Избили и бросили умирать на дороге»

Суд не смягчил приговор экс-полицейским за убийство парня в Яркуле
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Избили и бросили умирать на дороге»
Фото: Вадим Алексеев, Мария Новикова
В Новосибирске суд поставил точку в деле бывших полицейских Алексея Бороздина и Александра Кунца, осужденных за убийство 22-летнего Владимира Поторокина. Как сообщает КП-Новосибирск, в феврале 2013 года в селе Яркуль начальник участковых Кунц, начальник угрозыска Бороздин и участковый Гришаев поехали на вызов. Причина, по версии следствия, — Владимир напился и разбил телевизор: полицейские повезли его в отдел. Владимир начал обвинять полицейских в причастности к исчезновению 14-летней школьницы Наташи Матюхиной.

— По дороге Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. В ответ Кунц начал бить Поторокина по различным частям тела, говорил: «Заткнись, или тебе будет плохо». Угрожал ему физической расправой. Бороздин также нанес Поторокину два удара в голову и говорил обоим успокоиться. Мне сказал, что Поторокин болтает в селе Яркуль о том, что Кунц причастен к убийству Матюхиной, — рассказывал участковый Гришаев, который вел машину.

Дальше, по версии следствия, Кунц и Бороздин велели сменить маршрут, остановить служебный автомобиль и решили учинить расправу над Поторокиным. Полицейские его избили и бросили на морозе.

Родные Владимира Поторокина стали искать его на следующий день, но в отделе полиции ей сказали, что его якобы отпустили его. А в апреле 2013 года сельчане обнаружили тело замерзшего Владимира Поторокина возле дачного общества: местные полицейские списали это на несчастный случай.

Когда следователи вновь вернулись к делу о смерти Наташи Матюхиной, то появились подозрения, что Поторокин мог быть убит. Его тело эксгумировали, затем допросили участкового Гришаева.

Александру Кунцу и Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве группой лиц и другим менее тяжким статьям. Кунцу вменили хищение служебного пистолета, а Бороздину — превышение полномочий с применением насилия и халатности. Cуд арестовал обоих.

Через несколько месяцев главный свидетель Гришаев уволился из полиции и отказался от показаний, якобы он оговорил бывших коллег. Суд вернулся к его предыдущим показаниям, огласил все протоколы и приговоры в присутствии Гришаева. Опровергнуть их он не смог. 28 января 2026 года Кунцу и Бороздину огласили приговор.

- Кунц — 16 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майора полиции в отставке. Бороздин — 15 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майор полиции. Услышав срок, Кунц сел на скамейку, Бороздин посинел и едва не упал в обморок, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Осужденные экс-полицейские и их адвокаты обжаловали приговор и заявили о невиновности, подали апелляционную жалобу с просьбой их оправдать. Но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора:

— Судебная коллегия согласилась с выводами о доказанности вины, квалификацией их действий и назначенным наказанием. В части разрешения гражданских исков приговор изменен в связи с нарушением судом первой инстанции требований закона. Иски потерпевших поданы на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Все новости

Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
21.05.2026 в 11:23
«Избили и бросили умирать на дороге»
21.05.2026 в 11:18
Жителя Бурятии поймали на краже в поезде
21.05.2026 в 11:04
На улице Смолина в Улан-Удэ уложили асфальт по всей ширине дороги
21.05.2026 в 10:59
Мэр Улан-Удэ поздравил тосовцев с праздником
21.05.2026 в 10:49
Проблему выбоин на дорогах Улан-Удэ решили с помощью бетонных плит
21.05.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
Роллердром, построенный в Онохое за 3,5 млн рублей, снесли уже через год
21.05.2026 в 11:41
Участник СВО ударил собутыльника ножницами
В колонию направился мужчина, приревновавший сожительницу к своему приятелю
21.05.2026 в 11:23
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
Задержаны судоводитель и владелец перевернувшегося судна
21.05.2026 в 09:23
В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне
С ним сражаются десятки человек и единиц спецтехники
21.05.2026 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru